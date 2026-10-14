Россиянам назвали способы распознать обман при найме бригады для ремонта

Для оценки снимков в портфолио рекомендуется сделать поиск по 3–5 изображениям через поисковые системы. Это позволит выявить кадры с фотостоков или сайтов других компаний. На реальных фото обычно показаны рабочие этапы: разметка, черновая отделка и монтаж коммуникаций.

Также стоит запросить контакты минимум трех недавних клиентов, чтобы узнать о соблюдении сроков и скрытых расходах. Дополнительно следует проверить юридический статус компании, ИНН и отзывы на независимых площадках, а также лично осмотреть действующий или готовый объект. Переводить крупную сумму до подписания договора, сметы и графика работ нельзя.