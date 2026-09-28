Россиянам назвали способ вернуть вдохновение в работе

Даже успешная карьера не гарантирует постоянного интереса к работе: человек может иметь высокую должность, стабильный доход и признание, но в какой-то момент почувствовать усталость от привычных задач. О том, почему пропадает мотивация и как вернуть вдохновение, рассказала «Известиям» карьерный консультант Оксана Семенова.

Каждый третий руководитель сталкивается с потерей интереса к работе при наличии высокого статуса и стабильного дохода. По ее словам, острее всего проблема проявляется после отпуска: возвращение к делам вызывает усталость вместо азарта. Одной из причин специалист назвала предсказуемость, из-за которой работа по привычной схеме и с понятными шагами перестает ощущаться как профессиональное развитие.

Для возвращения мотивации эксперт рекомендовала не принимать решений об увольнении на фоне истощения. Сначала стоит восстановить базовые ресурсы: наладить режим сна и питания, добавить физические нагрузки, выделить время на отдых и вспомнить увлечения, которые были до карьерного роста.