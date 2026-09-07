Россиянам назвали самые бесполезные гаджеты для автомобиля

Рынок автомобильных аксессуаров переполнен устройствами, обещающими безопасность и экономию. Однако многие из них оказываются пустой тратой средств, сообщил URA.RU .

К категории бесполезных эксперты относят радар-детекторы — современные камеры часто не излучают радиоволн, а ложные срабатывания лишь раздражают водителя. В категорию так же попали ионизаторы воздуха — их мощности недостаточно для реальной очистки салона.

Дешевые HUD-проекторы бликуют на солнце, утомляют глаза в темноте и задерживают информацию. Устройства экономии топлива от прикуривателя так же назвали маркетинговым обманом. Системы контроля усталости часто выдают ложные данные.

Среди действительно полезных вложений выделяют видеорегистратор как главного свидетеля при ДТП. Парктроники, камеры заднего вида и OBD-сканеры для диагностики двигателя упрощают вождение и обслуживание.

Пусковое устройство поможет при севшем аккумуляторе, компрессор решит проблему спущенных шин, а система контроля давления снизит расход топлива. Для комфорта незаменимы качественный держатель для телефона с зарядкой и автомобильный холодильник для длительных путешествий.