Россиянам назвали рисковые профессии по выгоранию

«Стахановец»: на работе чаще всего выгорают учителя, госслужащие и финансисты

Чаще всего в России выгорают сотрудники, которые много думают: финансовые аналитики, программисты, инженеры, врачи, учителя и госслужащие. Об этом сообщила «Газета.Ru» со ссылкой на исследование компании «Стахановец».

Директор по продукту «Стахановец» Карина Остроносова отметила, что выгорание стало проблемой для высокоинтеллектуальных профессий.

«Главный инструмент — мозг. Выгорание наступает от постоянных переключений между задачами. Уточнения, звонки, сообщения в чатах — это истощает быстрее переработки», — объяснила она.

По словам Остроносовой, симптомы выгорания заметны за четыре месяца до того, как человек сам осознает ситуацию.

«Это не слабость и не лень. Это мозг, который не получает времени на восстановление», — заключила специалист.

Ранее психолог Юлия Денисова-Мельникова предупредила о последствиях в семье из-за трудоголизма.