Россиянам назвали пять ошибок отцов в общении с дочерьми-подростками

Гиперопека, обесценивание чувств и агрессия во время ссор могут разрушить доверие между отцом и дочерью-подростком. Важны спокойный диалог, поддержка и понятные правила, сообщает Ura.ru .

Одна из главных ошибок — чрезмерный контроль. Постоянные проверки и запреты без доверия дочь может воспринимать как вторжение в личное пространство. Подростковый возраст связан с постепенным обретением самостоятельности, поэтому отцу важно сочетать участие в жизни ребенка с уважением к его границам.

Не менее опасно игнорировать переживания дочери. Фразы «Не переживай» и «Это ерунда» обесценивают ее чувства. Поддержку могут выразить простые слова: «Я понимаю, что тебе неприятно» или «Расскажи, что случилось». Если отец неправ, ему следует признать ошибку, взять ответственность и предложить решение.

Отцы также нередко избегают разговоров о личных границах, отношениях и репродуктивном здоровье. Такое молчание оставляет подростка без надежного источника информации. В конфликтах лучше отказаться от крика, наказаний и обобщений вроде «ты всегда» или «ты никогда», взять паузу и обсудить проблему спокойно.

Еще одна ошибка — непоследовательные правила. Родителям стоит заранее согласовывать требования, объяснять причины ограничений и сообщать, почему они меняются. Предсказуемая обстановка помогает дочери чувствовать себя безопаснее.