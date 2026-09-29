Россиянам назвали пять мест в квартире, где можно спрятать средства для уборки

Автор канала «INMYROOM» предложил пять мест в квартире, куда можно убрать инвентарь для уборки. Об этом сообщил сайт «7Дней» .

Самое простое — убрать ведро и химические средства для уборки в шкаф под мойкой, который стоит оборудовать выдвижными контейнерами и корзинами. Если места совсем мало, можно использовать складное силиконовое ведро.

Швабру или вертикальный пылесос можно пристроить в щели между стеной и шкафом, стиральной машиной или холодильником. Пылесос также можно спрятать в шкафу в прихожей, если отвести под него часть пространства.

В прихожей можно спрятать ведро и швабру, закрепив последнюю держателями на дверце. Кроме того, можно оборудовать в углу прихожей узкий хозяйственный шкаф — есть бюджетные готовые варианты — или ограничиться металлическим стеллажом, прикрытым шторой.

Швабру, ведро и прочие средства для уборки можно хранить на лоджии, даже на неутепленной, при условии, что «химия» переносит низкие температуры. Пылесос в таких условиях держать категорически не рекомендуется.