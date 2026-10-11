Россиянам назвали пять главных ошибок при заказе встроенной мебели

Среди распространенных ошибок издание назвало самостоятельные замеры. Габариты должен определять специалист на объекте, фиксируя параметры в листе замеров. Вторым упущением становится договор с общими формулировками: в документе важно подробно закрепить размеры, материалы, фурнитуру, сроки работ и приложить подписанный эскиз.

Также заказчики нередко забывают учесть расположение розеток, труб и габариты техники, из-за чего мебель перекрывает коммуникации. Четвертый фактор — выбор материалов и фурнитуры только по цене, что снижает надежность гарнитура. Наконец, во время приемки важно проверить ход ящиков, работу доводчиков и отсутствие сколов, зафиксировав все недочеты в акте.