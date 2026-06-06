Россиянам назвали главные причины проблем с установкой бойлера

Чаще всего предохранители запускаются при установке проточного водонагревателя по двум причинам, главной из которой является неправильно рассчитанная нагрузка на систему. Об этом 360.ru рассказал руководитель технической службы бизнес-юнита Вводно-распределительное оборудование компании «Электрорешения» (бренд EKF) Валерий Зизганов.

Он обратил внимание, что бойлеры обычно устанавливают уже после завершения ремонта. По словам Зизганова, пользователи иногда покупают устройства большой мощности, хотя розетка и проводка не рассчитаны на такую нагрузку.

Водонагреватель также может отключиться, если установленный в щите автоматический выключатель не подходит к мощности устройства.

«Как правило, проточные водонагреватели выпускаются ступенчатыми (три режима нагрева). Например, водонагреватель мощностью шесть киловатт: каждая ступень добавляет два киловатта нагрузки», — объяснил специалист.

Для однофазной бытовой сети (230 вольт) при нагрузке шесть киловатт и длине медного кабеля 20 метров ток будет составлять около 28,36 ампера. Для подобного нагревателя необходимо ставить нагреватель на 32 ампера, а сечение кабеля должно составлять 3×4 квадратных миллиметра.

«При этом стандартные бытовые розетки встраиваемого или накладного типа выдерживают токи до 16 ампер. Поэтому подключать водонагреватель нужно напрямую к сети (без розетки)», — уточнил Зизганов.

Силовой удлинитель для такого устройства может подойти при условии соблюдения сечения проводников и наличия силовых разъемов. Эксперт также посоветовал освобождать данный силовой удлинитель от транспортировочной бобины так, чтобы не было заломов и перегибов, которые могут привести к перегреву кабеля и изолирующей обмотки.