Россиянам назвали главные причины проблем с установкой бойлера
Электрик Зизганов посоветовал рассчитать нагрузку на сеть перед покупкой бойлера
Чаще всего предохранители запускаются при установке проточного водонагревателя по двум причинам, главной из которой является неправильно рассчитанная нагрузка на систему. Об этом 360.ru рассказал руководитель технической службы бизнес-юнита Вводно-распределительное оборудование компании «Электрорешения» (бренд EKF) Валерий Зизганов.
Он обратил внимание, что бойлеры обычно устанавливают уже после завершения ремонта. По словам Зизганова, пользователи иногда покупают устройства большой мощности, хотя розетка и проводка не рассчитаны на такую нагрузку.
Водонагреватель также может отключиться, если установленный в щите автоматический выключатель не подходит к мощности устройства.
«Как правило, проточные водонагреватели выпускаются ступенчатыми (три режима нагрева). Например, водонагреватель мощностью шесть киловатт: каждая ступень добавляет два киловатта нагрузки», — объяснил специалист.
Для однофазной бытовой сети (230 вольт) при нагрузке шесть киловатт и длине медного кабеля 20 метров ток будет составлять около 28,36 ампера. Для подобного нагревателя необходимо ставить нагреватель на 32 ампера, а сечение кабеля должно составлять 3×4 квадратных миллиметра.
«При этом стандартные бытовые розетки встраиваемого или накладного типа выдерживают токи до 16 ампер. Поэтому подключать водонагреватель нужно напрямую к сети (без розетки)», — уточнил Зизганов.
Силовой удлинитель для такого устройства может подойти при условии соблюдения сечения проводников и наличия силовых разъемов. Эксперт также посоветовал освобождать данный силовой удлинитель от транспортировочной бобины так, чтобы не было заломов и перегибов, которые могут привести к перегреву кабеля и изолирующей обмотки.