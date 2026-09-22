Россиянам назвали главные преимущества и недостатки школьной формы

Школьная форма рассматривается многими как средство установления равенства и порядка среди учеников. Однако эксперт по социально-экономической политике Яков Якубович подчеркнул в беседе с RuNews24.ru , что форма сама по себе не способна решить более глубокие вопросы воспитания и дисциплины.

В комментарии он отметил, что школьная форма имеет свои достоинства, но проблемы начинаются, когда ее пытаются использовать как универсальный инструмент для решения всех проблем. Форма может уменьшать демонстрацию материального различия между учениками, а также создавать ощущение принадлежности к школе. Однако она не гарантирует, что ребенок станет более дисциплинированным.

По словам эксперта, если вместе с формой требуется одинаковость во всем — во внешнем виде, ответах и мышлении, — это может привести к потере индивидуальности. Одежда является одним из способов, с помощью которого подростки выражают свои вкусы и принадлежность к определенной субкультуре. Поэтому среди недостатков формы называют нежелание детей ее носить.

Яков Якубович подчеркнул важность возможности выбора. Школа может установить общий стиль и цвета, но внутри этих рамок ребенок и родители должны иметь возможность выбирать. Это поможет подростку сохранить свою индивидуальность и чувство субъекта выбора.