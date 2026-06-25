Россиянам напомнили про обязательное использование спасательных жилетов во время катания на сапах и каяках

В России вступают в силу новые правила для сапбординга и каякинга, которые направлены на повышение безопасности на воде. Власти регионов ужесточают требования к любителям активного отдыха из-за резкого роста числа происшествий. Об этом сообщил MIR24.TV .

Обязательное использование спасательных жилетов: Теперь во время водных прогулок необходимо надевать спасательный жилет, который должен быть застегнут. Это требование направлено на защиту людей от несчастных случаев на воде.

Ограничение по расстоянию от берега: На сапах и каяках запрещено удаляться от берега более чем на 100 метров. Это сделано для того, чтобы человек мог самостоятельно доплыть до суши в случае падения в воду.

Возрастные ограничения: Дети до семи лет не могут кататься на каяках и сапбордах. Подростки до 16 лет могут выходить на воду только в сопровождении родителей или инструкторов.

Требования к пунктам проката: Усилены меры безопасности для пунктов проката, включая обязательное наличие спасательных постов и инвентаря, а также водолазное обследование дна в акваториях проката.

Эти изменения призваны снизить риски и обеспечить безопасность отдыхающих на воде, учитывая растущую популярность сапбординга и каякинга в стране.