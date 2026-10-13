Россиянам напомнили правила компенсации неиспользованного отпуска

Заменить неиспользованный отпуск денежной выплатой можно только за дни сверх стандартных 28 календарных дней и исключительно с согласия работодателя. Об этом со ссылкой на юристов сообщил сайт URA.RU .

Согласно статье 126 Трудового кодекса РФ, для получения денег работник подает письменное заявление, однако компенсация остается правом работодателя, а не его обязанностью. При суммировании отпусков за несколько лет норма о превышении 28 дней применяется к каждому году отдельно. Выплату рассчитывают исходя из среднего заработка.

Денежная замена дней отдыха полностью запрещена для беременных женщин и сотрудников моложе 18 лет. Работникам на вредных и опасных производствах также нельзя компенсировать дополнительные дни, предоставленные за такие условия труда.