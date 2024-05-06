Россиянам напомнили об оплате работы в праздничные дни | 360°

Общество 06 мая 2024, 13:12 Россиянам напомнили об оплате работы в праздничные дни Роструд: работа в праздники оплачивается в повышенном размере РИА «Новости»

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Работа в выходные и праздничные дни оплачивается в двойном размере. Об этом напомнили в Роструде.

Закон предусматривает случаи, когда предполагается выход на смену в нерабочие праздничные дни. Это касается людей с ненормированным графиком. В таком случае сотруднику не нужно получать отдельное согласие на привлечение к труду.

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Работодатели не имеют права заставлять сотрудников выходить на смену в выходные дни, если того не предполагает график. А те, кто отправляется на работу в праздничный день, имеют право на получение выплаты в двойном размере.

«По желанию работника за работу в такой день, ему может быть предоставлен другой день отдыха. В этом случае работа в этот день оплачивается в одинарном размере, а день отдыха оплате не подлежит», — уточнили в Роструде.

При этом бывают непредвиденные работы. В таком случае выход на смену вне графика возможен, но только если сам сотрудник дал письменное согласие или работодатель предоставил соответствующее распоряжение. Есть исключения, при которых не требуется представлять согласие. Речь идет о производственных авариях и других ЧС.

Беременных женщин и тех несовершеннолетних, которые работают вне творческой сферы, нельзя привлекать к труду в выходные и нерабочие праздничные дни даже с их согласия, добавили в Роструде. В случае нарушения трудовых прав каждый может обратиться в государственную инспекцию труда, в том числе через сервис «Сообщить о проблеме» на портале «Онлайнинспекция.рф».