Россиянам напомнили о запрете распространять фото и видео петушиных боев

В России запретили распространять фото и видео петушиных боев — соответствующее решение ранее в этом месяце принял суд после иска прокуратуры. Об этом Общественной службе новостей сообщил преподаватель Университета «Синергия», юрист Антон Палюлин.

Прокуратура через суд добилась запрета на распространение в интернете роликов с жестоким обращением с животными, так как владельцев сайта установить не удалось; решение уже вступило в силу.

Юрист Палюлин разъяснил, что петушиные и собачьи бои прямо запрещены статьей 11 закона № 498-ФЗ, независимо от вида животного, места проведения или формата (включая трансляции в сети). Статья 12 того же закона запрещает любую пропаганду жестокого обращения, включая производство и показ фильмов.

За организацию боев, садистские методы или публичную демонстрацию (в том числе в интернете) предусмотрена уголовная ответственность по части 2 статьи 245 УК РФ — от штрафа в 100–300 тысяч рублей до пяти лет лишения свободы. Ответственность наступает не только за причинение вреда, но и за организацию, пособничество (например, работу видеооператором), а также за публикацию или репост таких материалов, что может быть квалифицировано как пропаганда или публичная демонстрация преступления.