Россиянам напомнили о законной возможности продлить отпуск

Прерванный больничным отпуск можно использовать после выздоровления. Член комитета Госдумы по соцполитике Екатерина Стенякина сообщила об этом РИА «Новости» .

Она посоветовала не отказываться от права открыть больничный, если проблемы со здоровьем случились во время ежегодного оплачиваемого отпуска. Стенякина сообщила, что по российскому законодательству оставшиеся дни можно использовать сразу после излечения или перенести на другое время.

«Чтобы добавить дни, достаточно устно предупредить работодателя, что вы ушли на больничный. Листок нетрудоспособности передавать тоже не нужно — о нем в организацию сообщит Соцфонд», — сказала депутат.

Работнику не придется возвращать отпускные в случае переноса неиспользованных дней. Стенякина сообщила, что работодатель просто произведет перерасчет при выплате ближайшей зарплаты. Пособие по временной нетрудоспособности больной получит в любом случае.

В России вступили в силу новые правила начисления больничных. Размер пособия зависит от стажа и заработка.