Россиянам напомнили о возможности выплатить алименты при помощи недвижимости

В России предусмотрена возможность уплаты алиментов имуществом, в том числе недвижимостью. Однако такой процесс не должен происходить через договор дарения, а передаваемое жилье не должно быть аварийным, сообщили юристы в интервью РИА «Новости» .

Чтобы передать недвижимость в счет уплаты алиментов, плательщик и получатель (например, родители и дети или совершеннолетние дети и нетрудоспособные родители) должны заключить специальное алиментное соглашение, заверенное нотариусом. Если одна из сторон недееспособна, соглашение заключается между их законными представителями, написал MK.RU.

Стоимость передаваемой недвижимости может быть определена как по кадастровой, так и по рыночной оценке. При разногласиях сторон привлекается независимый оценщик. Сумма алиментов за весь период действия соглашения становится ориентиром при передаче имущества.