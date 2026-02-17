Россиянам напомнили о рекомендации МЧС чистить крышу перед потеплением, чтобы избежать самопроизвольного схода снега

Старший преподаватель кафедры безопасности жизнедеятельности и методики обучения Государственного университета просвещения Денис Ковалев в интервью RT предупредил, что слой снега на крыше толщиной более 30 см может создать серьезную нагрузку на стропила и привести к обрушению.

Специалист отметил, что крыши с малым уклоном, плоские или со сложной геометрией находятся в зоне особого риска, поскольку на них снег задерживается и накапливается особенно сильно. Также уязвимы старые постройки с ослабленными конструкциями.

Ковалев подчеркнул опасность периода перед весной, когда из-за оттепелей снег становится мокрым и тяжелым: «Мокрый снег весит в два-три раза больше сухого. Во время оттепелей снег подтаивает снизу, и вода проникает в микротрещины кровли, разрушая кровельный материал при последующем замерзании».

Эксперт напомнил о рекомендации МЧС чистить крышу перед потеплением, чтобы избежать самопроизвольного схода пластов снега. Если снежный навес или сосульки образовались над входом в дом или дорожкой, их необходимо убирать немедленно.

Денис Ковалев дал несколько советов по безопасной очистке крыши: — Крышу можно чистить с земли скребком с длинной телескопической ручкой (до 4 метров) — это самый безопасный способ.

— Если чистить крышу сверху, следует использовать пластиковую или деревянную лопату, избегая металлических инструментов, которые могут повредить кровельное покрытие. — Чистить крышу нужно от конька к карнизу (сверху вниз), снимая снег слоями.

— Для большей безопасности можно использовать веревку, закрепив ее на коньке.

Ковалев добавил, что крышу не следует счищать до голого покрытия, так как оставшийся снег послужит естественной теплоизоляцией и защитит кровлю от резких перепадов температур и образования наледи. Важно работать днем, в хорошую погоду, в нескользящей обуви и каске, а также использовать страховочный пояс. Для очистки крутой или высокой крыши лучше привлечь профессионалов.