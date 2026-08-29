Россиянам напомнили о праве на перерасчет из-за холодных батарей

Сотрудники коммунальных служб для включения отопления в домах россиян ориентируются не на календарь, а на погоду. По правилам запуск тепла в дома начинается, когда среднесуточная температура пять дней подряд не превышает +8 градусов. Об этом в комментарии 360.ru рассказал депутат Госдумы Никита Чаплин.

Коммунальные службы при включении отопления ориентируются не на календарь, а на погоду. Тепло в дома должны подать, когда среднесуточная температура пять дней подряд держится ниже +8 градусов. Об этом 360.ru рассказал депутат Госдумы Никита Чаплин.

Он подчеркнул, что это единый норматив для всей страны. Точную дату начала отопительного сезона определяют местные власти.

«Как правило, сначала тепло подают в социальные объекты — школы, больницы и детские сады, а затем уже в жилые дома», — пояснил Чаплин.

После включения отопления температура в жилых комнатах не должна опускаться ниже +18 градусов, а в угловых — ниже +20. Для регионов с суровым климатом нормативы составляют +20 и +22 градуса соответственно.

Если в квартире холоднее, собственник вправе потребовать перерасчет.

Для этого Чаплин посоветовал вызвать представителя управляющей компании и составить акт. При отказе УК провести замеры документ можно оформить в присутствии соседей и председателя совета дома.

«За каждый час превышения допустимой продолжительности перебоя с теплом и за каждый градус отклонения от нормы плата снижается на 0,15%», — заявил депутат.

Если УК не реагирует, Чаплин посоветовал обратиться в Госжилинспекцию или Роспотребнадзор. Жалобу также можно направить через ГИС ЖКХ или приложение «Госуслуги Дом».

В конце августа глава Чехова Михаил Собакин проверил подготовку округа к отопительному сезону. Он заявил, что работы по обеспечению теплом жителей и социальных объектов идут по графику.