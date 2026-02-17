Россиянам напомнили о новых правилах онлайн-подписок, которые вступят в силу весной 2026 года

С весны 2026 года в России начнут действовать изменения, касающиеся онлайн-подписок на различные сервисы. Председатель комитета по страхованию Ассоциации экспортеров и импортеров Максим Гмыря в беседе с RT отметил, что одно из ключевых нововведений — запрет на списание средств за цифровые подписки с банковской карты, от использования которой пользователь ранее отказался.

«Для банковского сектора значимых угроз не возникает, тогда как бизнесам, использующим пассивное удержание средств за счет невнимательности пользователей, придется пересмотреть подходы», — подчеркнул специалист.

Эксперт добавил, что компании, выстраивающие прозрачные отношения с аудиторией, серьезных последствий не ощутят. Более того, отказ от подписки можно использовать как повод для диалога с клиентом и попытки вернуть его интерес.