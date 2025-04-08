Россиянам напомнили о массовой замене водительских прав в апреле

В России ожидается значительное увеличение числа желающих получить или обновить водительские права в ГИБДД в апреле. Это связано с изменениями в законодательстве, рассказал в интервью агентству «Прайм» доцент департамента права МГПУ Максим Тишаков.

Юрист напомнил, что с 1 апреля истекает льготный период автоматического продления действия подлежащих замене водительских прав. Срок их действия завершится 31 декабря 2025 года.

Тишаков подчеркнул, что продление, инициированное в 2022 году, носило однократный характер. Второй раз льгота уже не действует, поэтому документ необходимо заменить. Эксперт уточнил, что речь идет о национальных водительских удостоверениях.

«За рубежом наше продление недействительно, поэтому следует заранее позаботиться о международных правах», — предупредил он.

Ранее юрист Орест Мацала сообщила, что водителей могут оштрафовать на сумму до 15 тысяч рублей при предъявлении иностранных прав.