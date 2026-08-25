Россиянам напомнили, что стоимость подарка учителю на 1 сентября не должна превышать 3000 рублей

С приближением Дня знаний родители ищут уместные подарки для педагогов. Главное правило — деликатность и соблюдение закона (статья 575 ГК РФ ограничивает стоимость презента тремя тысячами рублей), напомнил URA.RU .

Беспроигрышный вариант — практичная канцелярия. Лаконичный ежедневник или планер с удобной разлиновкой поможет в организации уроков, а набор ручек, маркеров и стикеров пригодится в начале года. Оригинально смотрится «букет» из скрепок и карандашей.

Для уютных перемен подойдет качественный чай, зерновой кофе в паре с медом или коробкой печенья. Согреет педагога и термокружка с герметичной крышкой. Для проверки тетрадей будет полезна компактная настольная лампа.

Если вкусы неизвестны, выручит сертификат в книжный магазин или полезное комнатное растение в горшке, не требующее сложного ухода. К последнему стоит добавить записку с благодарностью.

Когда известны хобби учителя, можно выбрать книгу по интересам, дополнив ее красивой закладкой. Классический знак внимания — коробка шоколада, набор орехов или съедобный букет.

Самым трогательным подарком станет память: открытка, коллаж или фотокнига с моментами школьной жизни от учеников часто ценятся выше любых вещей.