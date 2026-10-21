Россиянам напомнили, что срок годности домашних яиц — не больше 25 дней в холодильнике

Дзен-канал «Едим дома» с Юлией Высоцкой опубликовал советы о том, как дольше сохранить свежесть яиц в холодильнике. Рекомендации привел сайт «7 Дней» .

В первую очередь автор советует обращать внимание на реальный срок годности. Указанный на упаковке срок хранения до 90 дней не означает, что яйца можно держать в холодильнике еще три месяца: на упаковке указывают дату фасовки, а до нее продукт мог провести время на складе. У домашних яиц реальный срок годности меньше — не больше 25 дней в холодильнике. Перепелиные можно хранить до трех месяцев, но они плохо переносят перепады температуры.

Автор канала не рекомендует мыть яйца заранее. На скорлупе есть тонкая естественная пленка, которая защищает яйцо от бактерий и удерживает влагу; если ее смыть, яйца начнут портиться гораздо быстрее.

Также, по словам автора, яйца не стоит хранить на стенке холодильника: это место непригодно для долгого хранения, поскольку при каждом открывании дверцы температура на полке повышается. Лучше держать их в глубине холодильника, где температура стабильнее.

Наконец, автор советует класть яйца в контейнер острым концом вниз. Тогда желток останется в центре, а воздушная камера — сверху, и яйца дольше останутся свежими.