Россиянам напомнили, что с 1 сентября увеличится лимит сверхурочной работы для некоторых сотрудников

С 1 сентября в России лимит сверхурочной работы для отдельных категорий сотрудников увеличится со 120 до 240 часов в год. Нововведение будет действовать только при наличии соответствующего условия в коллективном договоре или отраслевом соглашении, сообщила Zvezdanews эксперт по трудовому праву Валентина Яковлева.

Яковлева подчеркнула, что ежедневные ограничения на сверхурочную работу останутся прежними. Правило, согласно которому сверхурочная работа не должна превышать четыре часа в течение двух дней подряд, сохраняется. Также сохраняются правила оплаты: первые два часа сверхурочной работы должны оплачиваться минимум в полуторном размере, последующие — не менее чем в двойном.

Есть ограничения и для некоторых категорий работников. К сверхурочной работе запрещено привлекать беременных женщин и несовершеннолетних. Увеличение годового лимита до 240 часов не распространяется на сотрудников, занятых на вредных или опасных производствах.

Эксперт отметила, что на практике изменение затронет относительно ограниченный круг работников, так как коллективные договоры заключены не во всех компаниях, а отраслевые соглашения действуют только в отдельных сферах.