Россиянам напомнили, что нельзя делать на кладбищах

РПЦ: пить алкоголь и оставлять конфеты на могилах нельзя

Русская православная церковь (РПЦ) выступила против распития спиртных напитков у могил усопших. Также на кладбищах нельзя оставлять угощения, сообщило издание «Новосвят».

В РПЦ напомнили, что по церковным традициям сразу после похорон на могиле должен быть установлен деревянный крест, который через год меняют на памятник. Также ставят скамейку для отдыха и размышлений.

После смены постоянных или временных крестов, их нужно закопать в землю или сжечь. Пепел рассыпают на могиле в форме креста.

От пластиковых венков и чрезмерных декоративных элементов на могилах лучше избавиться. В качестве украшений РПЦ рекомендовала использовать живые цветы.

Священнослужители также заявили, что нельзя распивать алкоголь у могил усопших и оставлять рядом с ними еду, в том числе конфеты и печенье. В церкви отметили, что такие действия противоречат православным канонам.

Ранее россиянам посоветовали перед походом к захоронениям посетить храм и заказать молитвы за близких.