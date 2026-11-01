Россиянам напомнили, что намокшие ботинки нельзя сушить рядом с батареями или феном

Грамотный уход помогает сохранить обувь из кожи, замши и нубука в сезон слякоти и реагентов. Основные рекомендации собрал сайт «Мойка78» .

Новую пару советуют обработать водоотталкивающей пропиткой за 8–24 часа до первого выхода на улицу, а затем обновлять защиту каждые одну-две недели. Для гладкой кожи подходят кремы и воски, тогда как для замши и нубука жирные средства противопоказаны — для них нужны специальные аэрозоли на основе фторкарбонов или полимеров.

Очищать гладкую кожу можно влажной тканью, а замшу и нубук чистят только сухими с помощью специальной щетки или ластика.

Сушить намокшие ботинки рядом с батареями или феном нельзя из-за риска трещин и деформации. Обувь следует набить бумагой и оставить при комнатной температуре.