Россиянам напомнили, что любое предложение услуг в общем чате считается рекламой

Житель Подмосковья столкнулся с неожиданным штрафом за рекламу своих услуг в чате поселка. В его объявлении не было пометки «реклама», что стало причиной обращения соседей в Московское областное УФАС. В результате мужчина получил штраф в две тысячи рублей. Общественный деятель и эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь поделился с Life.ru информацией о том, какие правила действуют в отношении обмена сведениями в чатах для соседей.

По словам эксперта, любое сообщение, нацеленное на привлечение внимания к товару или услуге, может считаться рекламой, даже если оно опубликовано в ограниченном кругу лиц. Если такая информация не сопровождается пометкой «реклама», это может рассматриваться как нарушение законодательства.

Бондарь пояснил, что простое выражение личного мнения, например, обсуждение качества маникюра, не подпадает под понятие рекламы. Однако конкретное предложение услуги без соответствующей пометки уже является нарушением. Любой участник чата может сообщить об этом в антимонопольную службу, и нарушителю может быть назначен штраф от двух до 2,5 тысячи рублей.