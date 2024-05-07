Россиянам накануне Дня Победы покажут фильм «Ветераны» | 360°

Общество 07 мая 2024, 20:33 Россиянам накануне Дня Победы покажут фильм «Ветераны» RT ко Дню Победы представит документальный фильм «Ветераны»

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Накануне 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне на телеканалах RT и RT Doc покажут документальный фильм «Ветераны». Авторы фильма собрали истории и воспоминания ветеранов.

Фронтовая медсестра Валентина Петровна Минаева участвовала в трех войнах: советско-финской, Великой Отечественной и советско-японской. Сейчас ей 103 года — в фильме ветеран поделилась воспоминаниями о войне и рассказами о том, как уговаривала раненых жить.

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Другой герой фильма, Виталий Иванович Колесов, уже отметил 100-летний юбилей. На фронт ушел восемнадцатилетним. Участвовал в Сталинградской битве, освобождал Украину, Молдавию, Румынию, Венгрию и Австрию.

Самому молодому герою ленты 98 лет. На фронт Николая Петровича Теплотанских взяли, когда ему было 17. В одном из тяжелых боев спас друга из подбитого танка. Мужчине до сих пор снится война: особенно часто — женщина с девочкой из одной из освобожденных деревень.

Премьерный показ фильма «Ветераны» пройдет 8 мая на телеканалах RT и RT Doc. С 9 мая документальную ленту можно будет смотреть на сайте бесплатного онлайн-кинотеатра Artel.doc