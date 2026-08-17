Россиянам изменят правила учета и оплаты переработок c 1 сентября

Поправки в Трудовой кодекс, вступающие в силу с 1 сентября 2026 года, легализуют существующие переработки россиян и не ухудшат их положение. Об этом в комментарии 360.ru заявила эксперт по трудовому праву Валентина Яковлева.

Она пояснила, что сейчас ограничение на сверхурочную работу составляет 120 часов в год. На практике сотрудники остаются на сверхурочное время и дольше, но работодатели не могут официально оформить эти лишние часы.

«Эта инициатива как раз и призвана решить вопрос, когда есть огромное количество переработок и они нелегальные. Компаниям разрешили это делать официально. На это согласны и работники, и работодатели», — объяснила заявила Яковлева.

Новые поправки в Трудовой кодекс увеличат лимит сверхурочной работы в два раза — до 240 часов в год, но вместе с увеличением времени вырастут и надбавки за переработки. О том, на что могут рассчитывать работающие россияне, а также как еще изменятся правила труда — в материале 360.ru.