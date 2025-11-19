Россиянам дали советы по защите от принудительного увольнения

Юрист Ахтырко: для защиты от принудительного увольнения нужно все фиксировать

Работодатели для избавления от неугодного работника создают невыносимые условия, вынуждая подписать заявление об увольнении по собственному желанию. Способ сохранить место работы или получить компенсацию есть. Об этом в комментарии 360.ru расказала юрист Дарья Ахтырко.

Она отметила, что оказавшемуся под давлением начальства человеку необходимо фиксировать все действия, сохранять переписку и записывать разговоры на диктофон, предупреждая о его включении. Юрист пояснила, что работодатели часто стараются отвести неугодного работника подальше от камер наблюдения для неприятного разговора.

«Если начальство такие действия совершает, нужно сохранять все переписки, записывать любой разговор на диктофон, говоря: „Я сейчас включаю, и мы продолжим“», — заявила Ахтырко.

Юрист отметила, что такой переход границ работодателем законом не определен, но любые безосновательные придирки можно обжаловать в прокуратуре или трудовой инспекции с обязательным предоставлением доказательств.

Эксперт подчеркнула, что добровольно писать заявление об уходе не стоит. Это не позволит получит компенсацию.

«Но есть возможность признать увольнение незаконным и восстановиться на работе», — отметила она, пояснив, что делается это через суд.

В случае удовлетворения требований истец получает полную зарплату за все время простоя, компенсацию судебных расходов и право на неиспользуемые отпуска.

«За незаконное увольнение привлечь работодателя к ответственности может только специальный орган: суд, прокуратура или трудовая инспекция. Они выносят свои постановления о привлечении к административной ответственности», — заявила Ахтырко.

Юрист добавила, что действующий Трудовой кодекс содержит все необходимые механизмы для защиты сотрудников. Главное — понимать, как ими пользоваться.

На минувшей неделе на резкое снижение зарплат пожаловались сотрудники больницы Первоуральска. Источник Telegram-канала Ural Mash заявил, что руководство медучреждения предложило всем недовольным написать заявление об уходе.