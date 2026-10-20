Россиянам дали советы, как продлить срок службы батареи электровелосипеда без лишних затрат

Постоянная зарядка аккумулятора электровелосипеда до 100% и хранение техники в жару могут в разы сократить ресурс батареи. Об этом сообщается в материале 110 km.ru о правилах ухода за литий-ионными аккумуляторами.

Для повседневных поездок электровелосипед лучше держать заряженным на 20–80%, используя полный заряд только перед дальними маршрутами. Время от времени полная зарядка полезна для балансировки ячеек, а продлить жизнь батарее поможет функция «Charge Limit» (80%) или обычный таймер. Главные враги аккумулятора — жара выше 30 градусов и прямые солнечные лучи, которые ускоряют износ, тогда как на холоде запас хода временно падает, и заряжать замерзшую батарею нельзя.

Для долгого хранения (несколько недель или месяцев) аккумулятор оставляют заряженным на 40–60% в сухом месте со стабильной плюсовой температурой, проверяя уровень каждые 4–8 недель. Заряжать его дома следует на устойчивой поверхности вдали от штор, обязательно отключая от сети сразу после завершения процесса. При правильном уходе современная батарея выдерживает 500–1000 циклов (25–60 тыс. км), постепенно теряя емкость из-за температуры и условий эксплуатации, но не обязательно выходит из строя полностью.