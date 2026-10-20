Россиянам дали советы, как оборудовать мастерскую на балконе

При обустройстве мастерской на балконе или лоджии важно заранее учесть планировку, электрику, вентиляцию и пожарную безопасность. Об этом пишет Ura.ru .

Перед обустройством балкона необходимо измерить помещение, чтобы громоздкие инструменты не перекрыли узкий проход — при дефиците места лучше выбрать складной верстак или откидную столешницу. Электрику рекомендуется вывести отдельной линией через автомат, использовать розетки с защитными крышками и не оставлять работающие приборы без присмотра.

Из-за накопления пыли и вредных испарений от красок и растворителей необходима вытяжка или регулярное проветривание, а для пайки — местная вентиляция. На балконе запрещено использовать газовое оборудование и проводить сварку; рядом обязательно должны быть огнетушитель класса ABC и аптечка, а легковоспламеняющиеся материалы следует хранить в металлическом шкафу. Для работы потребуется светодиодная лампа с нейтральным светом над зоной и дополнительный светильник с гибкой ножкой для мелких деталей.