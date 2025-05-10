Россиянам дали совет при покупке вина

При покупке вина в супермаркете или магазине нужно внимательно читать контрэтикетки на обратной стороне бутылки. Об этом РИА «Новости» сообщил винодел Антон Катаржин.

По его словам, на контрэтикетке указана вся важная информация — на каких винодельнях и из каких сортов винограда изготовили продукт. На это нужно обращать внимание, поскольку «вино требует к себе уважительного отношения».

«Его следует изучать — интересно знакомиться с терруарами, разбираться в сортах винограда, знать, чем стиль одной винодельни отличается от другой», — отметил Катаржин.

Он добавил, что в России в настоящее время около 250 виноделен. Винная карта страны очень обширная — Кубань, Дагестан, Крым и Краснодарский край.

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