Россиянам дали совет, как не стать жертвой клещей аномально теплой зимой

Биолог Марьинский: клещи могут проснуться зимой на опушках леса, где нет снега

В средней полосе России иксодовые клещи просыпаются в конце апреля — начале мая, но из-за аномального потепления встретиться с ними можно и раньше. О том, как избежать укусов этих переносчиков опасных болезней, 360.ru рассказал биолог, научный сотрудник МГУ имени Ломоносова Вадим Марьинский.

Он объяснил особенности зимовки клещей и подчеркнул, что эти кровососы, как правило, не просыпаются, пока не растает снег.

«Зимуют они обычно в верхнем слое лесной подстилки, верхнем слое почвы, в каких-нибудь щелях до тех пор, пока снежный покров сохраняет целостность», — добавил специалист.

По его словам, для клещей большое значение имеют температура и влажность.

«Иксодовый клещ — существо, заметное глазу, но все-таки достаточно маленькое. Поэтому ему важна не погода в целом, а локальные температурные условия и условия влажности в том месте, где он находится», — отметил биолог.

Для выхода из спячки клещу обычно нужна плюсовая температура не только днем, но и ночью, сообщил он. Эксперт также не исключил, что кровососы могут проснуться даже зимой в тех местах, где почва уже подсохла и прогрелась.

«Даже если в лесу лежит снег, если на опушке снег растаял, почва подсохла, солнечный день уверенно плюсовая температура, те клещи, которые находятся там, они в принципе могут проснуться», — допустил он.

Чтобы избежать встречи с выходящими на охоту клещами, Марьинский рекомендовал не устраивать пикники и привалы в теплые дни в тех местах леса, где нет снега.

«На подсохшие опушки, на прошлогоднюю траву, я бы все-таки на всякий случай не садился», — подытожил он.

Ранее в Сети появились сообщения о появлении клещей в Московском регионе. Вышедших из спячки кровососов обнаружили в районе Южное Бутово и Дмитрове.