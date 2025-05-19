Россиян запустит в космос более 290 спутников связи до 2030 года

Россия планирует запуск 292 спутников связи в космос до 2030 года. Об этом рассказал президент Национальной ассоциации цифровой экономики Андрей Неукрытый в разговоре с телеканалом «Крым 24».
«Уже ряд спутников находится на орбите, и система функционирует в тестовом режиме, в том числе с мобильными операторами», — отметил собеседник.
По словам Неукрытого, запуск орбитальных спутников поможет обеспечить качественный и высокоскоростной интернет на всей территории страны. План будет реализован в рамках национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства».
«Мокрый пудель». На Западе заявили о провале планов Европы против России
Зеленский исключил вывод ВСУ из новых регионов России
Звонок Зеленского сорвал возвращение России в большой футбол
Лидеров ЕС удивило нежелание Трампа усилить санкционное давление на Россию
Зеленский допустил подписание меморандума с Россией
Марафон по скандинавской ходьбе прошел в Подмосковье
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте