Россиян захотели обязать проходить медиацию перед разводом

Российские власти планируют подготовить предложения об обязательном досудебном порядке урегулирования семейных споров с участием медиатора. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на одобренный кабмином план по реализации семейной и демографической политики.

Изменения могут внести в федеральный закон, регулирующий альтернативную процедуру урегулирования споров с участием посредника. На время медиации предлагают приостанавливать судебное разбирательство.

Кроме того, предлагается проводить обязательные информационные встречи с медиаторов до суда, причем не только супругов, но и детей.

«Планируется создание единого реестра медиаторов, осуществляющих медиацию в том числе по урегулированию семейных споров и конфликтов с участием детей», — говорится в статье.

Инициативу планируется реализовать с 2026 по 2027 год. Отвечать за подготовку законопроекта будут Минтруд, Минфин, Минэкономразвития и Минюст.

Председатель комиссии ОП по демографии, защите семьи, детей и традиционных ценностей Сергей Рыбальченко убежден, что процедура медиации не всегда необходима. Если супруги разводятся из-за насилия в семье, то вряд ли она возможна.