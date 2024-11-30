Россиян задержали в Тбилиси за драку с силовиками на митинге

Полиция задержала десятерых иностранцев на масштабном митинге в центре Тбилиси. Восемь из них — россияне, сообщил телеканал «Имеди» .

По данным телеканала, иностранцев задержали на демонстрациях 29-го и 30-го ноября. Затем мужчин арестовали в административном порядке, их отправили в изоляторы по обвинению в мелком хулиганстве, сопротивлении и неповиновении полиции.

Кроме россиян, в изоляторы отправили также американца и гражданина Белоруссии.

Массовые протесты в Грузии начались 28 ноября, после того, как премьер-министр Ираклий Кобахидзе заявил о временном отказе республики от переговоров о вступлении в Евросоюз.

Демонстранты каждый вечер собираются у парламента в центре Тбилиси, акции протеста проходят и в других городах — на митингах оппозиционеры забрасывали спецназ петардами.