Россиян, удаленно оформлявших банковские карты Казахстана, начали вызывать на допросы

По информации источника канала, повестки в СК с начала сентября получили несколько человек. По предварительным данным, это может быть связано с делами против работников в Казахстане, помогавших оформлять ИИН (индивидуальный идентификационный номер).

С февраля 2024 года процедуру запретили и ужесточили условия оформления карт. При этом россияне продолжили получать ИИН через отечественные финансовые организации и специализированные сервисы. Впоследствии многие оформленные номера аннулировали.

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил о соблюдении санкций против России.