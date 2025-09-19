Россиян, удаленно оформлявших банковские карты Казахстана, начали вызывать на допросы
СК России начал вызывать на допросы граждан, удаленно оформивших банковские карты Казахстана. Об этом сообщил Telegram-канал «Осторожно, новости».
По информации источника канала, повестки в СК с начала сентября получили несколько человек. По предварительным данным, это может быть связано с делами против работников в Казахстане, помогавших оформлять ИИН (индивидуальный идентификационный номер).
С февраля 2024 года процедуру запретили и ужесточили условия оформления карт. При этом россияне продолжили получать ИИН через отечественные финансовые организации и специализированные сервисы. Впоследствии многие оформленные номера аннулировали.
Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил о соблюдении санкций против России.