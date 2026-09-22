Россиян призвали выбрасывать заплесневелые мягкие продукты

Мягкие фрукты, ягоды, хлеб, варенье и мягкие сыры с плесенью безопаснее выбрасывать целиком, предупредила кандидат фармацевтических наук, доцент кафедры биотехнологии и промышленной фармации РТУ МИРЭА Мария Золотарева. Грибница может проникать далеко за границы видимого пятна, сообщает RT .

Золотарева пояснила, что глубина распространения плесени зависит от плотности и влажности пищи. В рыхлой мякоти персиков, клубники, винограда, слив и томатов грибные нити быстро прорастают внутрь.

Если в упаковке заплесневел один плод, нужно выбросить и соприкасавшиеся с ним фрукты или ягоды. Остальные следует осмотреть и вымыть. В поврежденной мякоти также могут размножаться бактерии и дрожжи, вызывающие расстройства кишечника.

Твердый сыр в отдельных случаях можно спасти: необходимо вырезать участок не менее чем в 2,5 см вокруг пятна, не проводя ножом через зараженную часть. Это правило не действует для творожных, сливочных и мягких рассольных сыров — их следует утилизировать целиком.

Золотарева уточнила, что плесень в рокфоре, горгонзоле, бри и камамбере предусмотрена технологией производства. Насторожить должны пятна необычного цвета или налет в непривычном месте. Некоторые плесневые грибы вырабатывают токсичные для человека микотоксины.