Россиян призвали учитывать динамику цен для определения наиболее подходящего момента покупки недвижимости

Стоимость недвижимости в России может заметно снизиться в периоды, когда активность покупателей падает. В это время продавцы чаще соглашаются на скидки, а застройщики предлагают выгодные условия. Об этом изданию «Известия» рассказал генеральный директор онлайн-агентства недвижимости Welcome24 Михаил Клименков.

Он подчеркнул, что для определения наиболее подходящего момента для покупки необходимо учитывать динамику цен, активность на рынке и условия ипотечного кредитования.

«Согласно данным Росреестра, пик спроса на жилую недвижимость приходится на осенние месяцы — с сентября по ноябрь», — отметил Михаил Клименков. При этом наименьшая активность наблюдается в январе и феврале, а также летом, с июня по август.

Эксперт считает, что именно в эти месяцы покупатели могут приобрести квартиру со значительной скидкой. На вторичном рынке в условиях низкого спроса продавцы часто снижают цены на 10–15%, чтобы быстрее продать объект.

На первичном рынке сезонность выражена менее явно, поскольку на него сильнее влияют банковские программы и акции застройщиков. Вместо прямых скидок здесь обычно предлагаются бонусы: рассрочка, сниженные платежи по ипотеке в первые годы или акции на отделку.