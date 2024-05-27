Россиян призвали тщательно прочистить кондиционер перед началом летнего сезона

Специалисты Роскачества призвали россиян тщательно прочистить кондиционер перед началом летнего сезона. Дело в том, что устройство проводит через себя большое количество неочищенного воздуха, в котором содержится много пыли, написал сайт NEWS.ru .

Опасность кондиционера, который находился на простое, кроется не только в пыли, но и в плесени. Ее появление неизбежно, если у кондиционера уже были проблемы с испарителем.

При самостоятельной очистке необходимо отключить кондиционер от электросети, снять переднюю панель, а затем прочистить фильтры от пыли и грязи мягкой щеткой. Промыть их можно под струей чистой воды, а затем дать им высохнуть естественным образом.