Россиян призвали соблюдать четкие временные рамки при посещении бани, чтобы не навредить здоровью

Посещение бани требует соблюдения четких временных рамок и мер предосторожности, чтобы не навредить здоровью. Об основных рекомендациях сообщил сайт URA.RU со ссылкой на специалистов.

Эксперты советуют ограничивать первый заход в парную 5–7 минутами, а последующие — 15 минутами, выдерживая между ними перерывы по 20–25 минут. При этом суммарная продолжительность нахождения в парной за все заходы не должна превышать 45 минут.

Перед входом необходимо надеть защитный головной убор и отказаться от нанесения жирных масел и кремов, нарушающих терморегуляцию. Воду или травяные настои на каменку следует подливать небольшими порциями по 100–200 миллилитров во избежание ожогов и перегрузки сердца. Во время отдыха рекомендуется восполнять баланс жидкости теплым чаем или минеральной водой.