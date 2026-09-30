Россиян призвали проверять щит, розетки и линии после замены проводки

После замены электропроводки недостаточно убедиться, что в квартире горит свет и работают розетки. Проверять нужно щит, розетки и линии, чтобы скрытые ошибки не проявились при подключении техники, перегрузках или повреждении изоляции, пишет Ura.ru .

Эксперт по электрике отмечает, что провода в щитке должны быть аккуратно уложены, подписаны и без натяжения. Автоматы крепятся надежно, без следов нагрева или копоти, а розетки стоят ровно, без щелей. Для проверки нужно по очереди включать светильники, проверяя соответствие выключателей, и тестировать розетки исправным прибором на нагрев и искрение. Автомат должен отключать именно ту линию, что указана на маркировке. Несоответствия нужно записать и потребовать исправления до подписания акта.

В новых линиях розеток обязателен заземляющий проводник (PE) желто-зеленого цвета. Правилами (ПУЭ) рекомендуется ставить УЗО на розетки и ванные с током срабатывания не более 30 мА. Электрик обязан нажать кнопку «Тест» на УЗО — аппарат должен отключить питание, иначе линия опасна.