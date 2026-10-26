Россиян призвали не покупать офисное кресло без примерки

Неправильно подобранное офисное кресло приводит к быстрой утомляемости, а также болям в шее и пояснице. Сайт URA.RU перечислил основные ошибки при покупке мебели для работы.

Одной из главных ошибок назвали приобретение кресла без примерки. Перед покупкой важно отрегулировать высоту и проверить посадку: ступни должны полностью стоять на полу, а колени — сгибаться под углом около 90 градусов. Также следует оценить глубину сиденья, чтобы между его краем и подколенной ямкой оставалось расстояние в два-три пальца.

Кроме того, специалисты советуют выбирать модели с регулируемым поясничным упором и настраиваемыми по высоте и ширине подлокотниками. При выборе обивки стоит учитывать условия работы: кожа и экокожа в жару могут вызывать дискомфорт, натуральные ткани быстрее истираются, а сетку необходимо регулярно очищать от пыли.