Россиян призвали не находиться рядом с металлическими конструкциями в грозу

Эксперты «МегаФона» — руководитель центра по исследованию и тестированию абонентского оборудования Александр Джакония и руководитель направления архитектуры радио и опорной сети Александр Гостищев — поделились рекомендациями по использованию гаджетов во время дождя с грозой в беседе с RT .

«Мобильные телефоны, наушники, смарт-часы и браслеты не являются причиной привлечения молний. Их электромагнитное излучение слишком мало, чтобы повлиять на траекторию грозового разряда», — подчеркнули они. Однако это не значит, что можно пренебрегать безопасностью.

По словам Александра Джаконии, основная опасность при грозе — это поведение человека, а не сами гаджеты. Поднимая телефон над головой в поисках сигнала, люди могут увеличивать риск попадания молнии.

Александр Гостищев добавил, что вышки сотовой связи оснащены системами молниезащиты, но находиться рядом с высокими металлическими конструкциями во время грозы все равно опасно. «Необходимо держаться на безопасном расстоянии и переждать непогоду в укрытии», — заключил он.