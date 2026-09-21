Россиян призвали не использовать одну и ту же тряпку для уборки разных помещений

Уборка квартиры может стать настоящим испытанием, если не знать основных правил. Иногда после уборки дом кажется еще грязнее, чем до нее. Вот несколько ошибок, которые стоит избегать, пишет Ura.ru .

Использование одной тряпки для всех комнат — грубая ошибка. Салфетку от плиты нельзя применять для мебели или раковины. Для кухни, ванной и жилых зон нужны отдельные инструменты.

Соблюдайте принцип «сверху вниз»: начните с гардин и плинтусов, затем протрите мебель и только в конце мойте пол. Обязательно делайте сухую уборку перед влажной.

Избыток моющего средства оставляет липкую пленку. Отмеряйте химию строго по инструкции и смывайте ее чистой водой там, где это требуется.

Не игнорируйте скрытые зоны: пыль скапливается за шкафами, под кроватями и у плинтусов. Перед началом клининга разложите разбросанные вещи по местам, чтобы освободить рабочие поверхности.