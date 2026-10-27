Россиян призвали избегать глянцевых поверхностей для пола и сплошного ковролина в доме с питомцами

При обустройстве квартиры с кошками и собаками владельцам следует избегать глянцевых поверхностей и сплошного ковролина. Об этом сообщил URA.RU .

Среди основных ошибок авторы материала назвали укладку скользкого глянца, на котором заметны царапины и следы от лап, а также использование ковролина во всех комнатах: длинный ворс накапливает шерсть и удерживает запахи.

Обычный невлагостойкий ламинат рискует вздуться на стыках от влаги, а массивные доски из мягких пород вроде сосны или ели быстро портятся от когтей. В качестве практичной замены эксперты рекомендуют виниловую плитку, твердые породы дерева или матовые износостойкие покрытия.

Квартиру советуют зонировать: для прихожей выбирать устойчивые к воде материалы, а возле мисок и лежанок стелить коврики.