Россиян пригласили присоединиться к акции по сохранению памяти ветеранов

В России проходит акция «Помню твой подвиг, родной! Дед у меня за спиной», посвященная памяти ветеранов Великой Отечественной войны, а также сегодняшним героям — участникам специальной военной операции. Патриотический проект Комитета семей воинов Отечества высоко оценил президент Владимир Путин.

На встрече с участниками федерального просветительского марафона «Знание. Первые» 30 апреля глава государства отметил важность сохранения исторической памяти и связи поколений.

«Очень хорошая идея, и проект замечательный. Обязательно поддержим», — подчеркнул Владимир Путин, обращаясь к руководителю ярославского штаба комитета Елене Виноградовой.

Акция, которую проводят при поддержке Министерства обороны России, призвана объединить истории семей участников спецоперации, чьи предки сражались за Родину в годы Великой Отечественной войны.

Стать частью проекта может каждый человек, родственники которого защищали Отечество в разные годы.

Для этого необходимо заполнить заявку на портале помнютвойподвиг.рф, указав информацию о своем герое, и скачать готовый коллаж, созданный командой проекта.

После этого следует поделиться публикацией в соцсетях с хештегом #ПомнюТвойПодвиг или использовать картинку для печатных материалов, брошюр и даже участия в акции «Бессмертный полк».