Россиян пригласили поучаствовать в творческом фотоконкурсе в национальных костюмах | 360°

Общество 02 мая 2024, 16:33 Россиян пригласили поучаствовать в творческом фотоконкурсе в национальных костюмах ФАДН: продолжается прием заявок на конкурс «Мама и дети в национальных костюмах» Freepik

Читать 360 в

Россиян пригласили подать заявки на пятый юбилейный Международный фотоконкурс «Мама и дети в национальных костюмах». Об этом сообщили в пресс-службе Федерального агентства по делам национальностей (ФАДН).

Мероприятие проводят при поддержке Московского отделения Российского Географического Общества. Подать заявки на участие в конкурсе можно до 1 сентября 2024 года. Цель проекта — продемонстрировать национальный колорит народов России и дружественных зарубежных стран.

Реклама

Мероприятие направлено на содействие в сохранении национальной идентичности в условиях глобализации социума. Возрастных ограничений для участия в конкурсе нет, приглашаются мамы и дети. В фотосессии могут поучаствовать папы, дедушки, бабушки и другие члены семьи.

Ранее сообщалось, что подмосковные школьники выступили на международном литературном конкурсе имени Шмелева и стали призерами.