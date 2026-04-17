Россиян предупредили об ухудшении геомагнитной обстановки в предстоящие выходные

По информации, полученной из Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН, в предстоящие выходные ожидается ухудшение геомагнитной обстановки из-за мощного солнечного ветра. Об этом написал сайт amic.ru .

Поток солнечного ветра достигнет Земли к вечеру пятницы и станет источником геомагнитной турбулентности. Возмущения будут продолжаться около трех суток. Эксперты отмечают, что влияние солнечного ветра на Землю будет ощущаться примерно в течение недели. Наибольшие геомагнитные возмущения ожидаются в субботу и воскресенье.

Ученые добавили, что высокая геомагнитная активность, вероятно, сохранится до конца года. С приближением солнечного минимума ситуация начнет стабилизироваться.