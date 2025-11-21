Россиян предупредили об ответственности за курение на рабочем месте

За курение на рабочем месте сотрудника могут привлечь к дисциплинарной ответственности, рассказала «Москве 24» учредитель Института профессионального кадровика, эксперт по трудоустройству и правовым вопросам Валентина Митрофанова.

По ее словам, для этого в документах организации должны быть прописаны конкретные требования: где нельзя курить и какие есть ограничения по времени.

«После того как сотрудник ознакомится с этими правилами под подпись, он будет обязан их соблюдать. В противном случае работодатель сможет применить дисциплинарное взыскание, а при неоднократном нарушении — уволить», — сказала Митрофанова.

Если в локальных нормативных актах прописано соответствующее условие, то за курение сотрудник может лишиться премии. А если в рабочее время нужно находиться на месте и выполнять обязанности, то дисциплинарное взыскание могут применить и в случае ухода на перекур вне обеденного перерыва.

При этом, если требования не указаны в документах организации, работодатель не сможет наказать сотрудника. В таком случае оштрафовать за курение могут только уполномоченные органы. Например, если работник курит в неположенном месте на улице, вопрос должна решать полиция.