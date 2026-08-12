Россиян предупредили о звонках мошенников под видом проверки отопления

Мошенники перед отопительным сезоном могут предлагать гражданам записаться на проверку оборудования и присылать опасные ссылки, сообщает RT .

Главный редактор аналитического издания Runet Владимир Зыков рассказал, что подобные атаки уже фиксировали в прошлом году. Злоумышленники представляются диспетчерами, сообщают о сезонных работах и предлагают выбрать время визита мастера.

После этого они присылают ссылку якобы для подтверждения записи или получения сведений о проверке. Перейдя по ней, человек может столкнуться со вторым этапом обмана: сообщением о взломе аккаунта, утечке данных и требованием срочно «защитить» деньги.

Зыков отметил, что сфера жилищно-коммунального хозяйства часто используется в схемах социальной инженерии. Поводом для контакта могут стать поверка счетчиков, домофон, передача показаний, перерасчет, квитанции, вентиляция или замена оборудования.